الرشيد يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان

2023/04/12 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان الحالي.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء أعلن مصرف الرشيد ايقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان فقط بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه، في وقت سابق بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان الحالي.





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