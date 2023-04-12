الداخلية تصدر آلية منح إجازة حيازة السلاح

2023/04/12 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، آلية منح إجازة حيازة السلاح.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن آلية إصدار إجازات السلاح جاءت على مرحلتين كالآتي:

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