التجارة: دفع مستحقات الفلاحين خلال أقل من 10 أيام بعد التسويق

2023/04/12 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، اليوم الأربعاء، عن توجيهات بدفع مستحقات الفلاحين خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام بعد التسويق.

وقال حنون لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الموسم التسويقي انطلق بداية شهر نيسان الحالي في جميع المحافظات"، لافتاً إلى أنه "من المتوقع أن تتسلم الوزارة بموجبه ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن".

وأضاف، أن "وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة الحبوب تعملان على أن يكون التسويق على مدار 24 ساعة لتحقيق سلاسة حتى في أوقات الذروة، مع وجود توجيهات بدفع مستحقات الفلاحين خلال ما لا يزيد عن 10 أيام بعد التسويق".

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