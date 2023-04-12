ارتفاع اسعار الذهب العالمية بعد انخفاض الدولار نتيجة ضعف تقارير التضخم الامريكية

2023/04/12 | 13:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.وارتفع سعر الذهب الفوري … Readmore

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