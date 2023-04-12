ثنائي كندي في قطر يستكشفان الدوحة بـ8 ساعات.. ماذا فعلا؟

2023/04/12 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر ثنائي كندي بدلاً من قضاء فترة طويلة في مطار حمد الدّولي لانتظار رحلتهما الجويّة المتجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، استغلال الوقت والقيام بجولة في العاصمة القطريّة، الدّوحة، خلال 8 ساعات

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