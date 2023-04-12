التربية تعلن انتهاء الفرز الإلكتروني للمتقدمين على الدراسات العليا داخل العراق

2023/04/12 | 13:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية احتساب نقاط المفاضلة تمت عبر برنامج إلكتروني محكم.

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