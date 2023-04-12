وزارة المالية .. تصدر توجيهات بخصوص رواتب الموظفين

2023/04/12 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وزارة المالية في بيانها ، أن “سامي وجهت باستمرار الدوام الرسمي في دائرة المحاسبة، خلال يومي الجمعة والسبت القادمين 14 – 15 نيسان”.

وأضافت، أن “هذه التوجيه جاء لغرض إنجاز كافة إجراءات تمويل الرواتب للوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات قبل عطلة عيد الفطر المبارك” .

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