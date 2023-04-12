وزير الداخلية يستدعي قائد شرطة المثنى إلى الوزارة للتحقيق معه

2023/04/12 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الأربعاء، بفتح مجلس تحقيقي مع قائد شرطة محافظة المثنى.

وذكر بيان صادر عن مكتب الوزير، أن الشمري كلّف نائب قائد شرطة محافظة المثنى بإدارة قيادة الشرطة، وأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة واستدعائهما إلى مقر الوزارة.

وشهدت محافظة المثنى إطلاق النار بشكل كثيف جداً وبمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أثناء مراسم تشييع زعيم قبلي مما أحدث هلعاً في نفوس السكان من دون تدخل قوات الشرطة لإيقاف عملية إطلاق النار.

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