2023/04/12 | 13:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة الدولار.. انتعاش الدينار مع بقاء ارتفاع الأسعار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0ztBeSN7pj0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة الدولار.. انتعاش الدينار مع بقاء ارتفاع الأسعار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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