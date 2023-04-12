القضاء يحكم بالمؤبد بحق متهمين اثنين من بنغلاديش قتلا صديقهما

2023/04/12 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين من بنغلاديش قتلا صديقهما.

وقال مصدر قضائي، إن “محكمة جنايات ذي قار قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين من دولة بنغلاديش، بتهمة قتل صديقهما في ذي قار”.

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