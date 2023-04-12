الإطاحة بأربعة إرهابيين خطرين نفذوا عمليات عدة في كركوك

2023/04/12 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة إرهابيين خطرين نفذوا عدة عمليات في كركوك.

وذكر بيان للوكالة أنها “ألقت القبض على أربعة إرهابيين في محافظة كركوك، أحدهم قام بنقل ثلاث عبوات ناسفة فيما شارك الآخر بجرائم خطف سائقي الشاحنات على طريق تكريت_كركوك وقتلهم وتفخيخ جثة أحدهم في السنوات السابقة”.

وأضاف أن “الإرهابيين الآخرين فقد قاما بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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