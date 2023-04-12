خصومة أبناء العم.. تفاصيل جريمة مأساوية في

2023/04/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن خفايا نزاع بين ابناء عمومه تطور الى استخدام السلاح شمال غرب ديالى. وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" موظف في دائرة الكهرباء دخل في نزاع مع اثنين من ابناء عمومته احدهما موظف في الصحة في ناحية جديدة الشط 30كم شمال غرب بعقوبة ليتطور الموقف بشكل مفاجى ويقوم بقتلهما ".واضاف،ان" الاجهزة الامنية فرضت طوق مشدد فيما قام القاتل بتسليم نفسه اليها لافتا الى ان التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات ماحصل".

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