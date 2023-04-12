2023/04/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل مخيم بزيبز في عامرية الفلوجة غربي محافظة الانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع داخل مخيم بزيبز، اثر تماس كهربائي بخيمة احد النازحين، مما أسفر عن خسائر مادية في خيم ومأوى وممتلكات النازحين دون تسجيل خسائر بشرية".

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