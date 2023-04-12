أربعة ارهابيين

2023/04/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على اربعة ارهابيين "خطرين" في محافظة كركوك.

وذكر بيان للوكالة وتلقته (بغداد اليوم) أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على اربعة إرهابيين في محافظة كركوك".

واوضح البيان أن "أحدهم قام بنقل ثلاث عبوات ناسفة، فيما شارك الاخر بجرائم خطف سائقي الشاحنات على طريق تكريت - كركوك وقتلهم، فضلا عن تفخيخ جثة أحدهم في السنوات السابقة".

وتابع "اما الاخرين فقد قاما بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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