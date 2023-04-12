اعتقال 4 ارهابيين

2023/04/12 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على اربعة ارهابيين خطرين نفذوا عدة عمليات في محافظة كركوك.

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