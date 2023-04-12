2023/04/12 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أرباح فندق بابل، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 48٪، إذ بلغت 4.6 مليار دينار.

وكانت أرباح الفندق خلال الربع الأول من العام الماضي، قد بلغت 3.12 مليار دينار.

ووفقاً لميزانية الفندق، فان الإيرادات بلغت 4.7 مليار دينار.



بينما المصروفات 128.5 مليون دينار.

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