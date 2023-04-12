2023/04/12 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اتفق وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، على توسيع نقاط الربط الكهربائي المشترك.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى في بيان، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة رسمية إلى الرياض على رأس وفد وزاري، يرافقه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عماد العلاق، والسفير العراقي بالسعودية، والتقى وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان".

وأوضح العبادي، أنه "جرى خلال اللقاء الاتفاق على الشروع بالربط الكهربائي وتوسيع نقطة الربط وهي محطة عرعر وانشاء الخط الناقل، والاستعداد من الطرفين على اتمام اجراءات شركة أكوا باور".

وذكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع، وفقاً للبيان أن "هناك اهتماماً كبيراً يوليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعزيز الشراكات مع المملكة"، مشيراً الى "التوجه الجِدِّي للحكومة والوزارة بالعمل على تحقيق مكتسبات نوعية لتدعيم ملف الطاقة".

وبحسب البيان، تطرق الوزير إلى "ثلاثة محاور مهمة، وهي أجندات الزيارة:

الأولى تتمثل بالشروع والانطلاق بمشروع (الربط الكهربائي العراقي _السعودي )وهو مدعاة مهمة لتبادل منفعة الطاقة.

والثاني: اتمام مشروع الشراكة مع شركة (أكوا باور) لنصب محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميغا واط .

والثالث: الاستفادة من تجربتهم الناجحة بنصب العدادات وحصر ضياعات الطاقة".

ولفت الى أنه "جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يكون معنياً بتطوير المشتركات الموحد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يعلن من الرياض الاتفاق على الشروع بالربط الكهربائي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يعلن من الرياض الاتفاق على الشروع بالربط الكهربائي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).