مليارا دينار أرباح مصرف الطيف في 2022

2023/04/12 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حقق مصرف الطيف الإسلامي، أرباحاً خلال العام 2022، تبلغ أكثر من 2 مليار دينار.

ووفقاً لميزانية المصرف للعام 2022، التي أعلنها اليوم الأربعاء، ارتفعت موجودات المصرف بنسبة 40٪ من 414.3 مليار دينار في العام 2021، الى 567.4 مليار دينار في العام الماضي.

ونمت ودائع المصرف بنسبة 23.2٪، اذ بلغت 220.2 مليار دينار في العام 2022، بينما كانت في العام 178.7 مليار دينار بالعام 2021.

وقفز مجموع حقوق المساهمين الى 254.5 مليار دينار خلال العام الماضي، بينما كانت 205.4 مليار دينار خلال العام 2021.

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