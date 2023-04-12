انباء عن انتحار سعد لمجرد في زنزانته في فرنسا وصحيفة مغربية تقول: الخبر عاري عن الصحة

2023/04/12 | 14:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الشائعات ملاحقة الفنان المغربي سعد لمجرد، القابع حاليا في أحد سجون فرنسا، وآخرها تدعي إقدامه على الانتحار وتدهور حالته الصحية بسبب الأزمة التي يمر بها، والتي أدت إلى إصابته باكتئاب حاد.ويقبع نجم البوب المغربي سعد لمجرد داخل … Readmore

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