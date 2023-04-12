السعودية ستستضيف اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب لمناقشة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية

2023/04/12 | 14:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول قطري، إن السعودية ستستضيف اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب يوم الجمعة 14 الشهر الحالي لمناقشة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، رابطاً تغيير موقف الدوحة بحدوث “إجماع عربي” إضافة إلى “تغيير ميداني”.المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، … Readmore

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