فيديو قطع رأس أسير حرب أوكراني.. زيلينسكي يدين

2023/04/12 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، ما وصفهم بـ"الوحوش" الروس بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عملية قطع رأس رجل يعتقد أنه أسير حرب أوكراني، فيما دعا الكرملين إلى "التحقق من صحة" التسجيل.

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