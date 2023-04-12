2023/04/12 | 14:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قررت محكمة القضاء الإداري، الاربعاء، رد الدعوى المقامة ضد الكاظمي حول...

ظهرت المقالة القضاء يرد دعوى ضد الكاظمي بشأن منح قطع أراضٍ في بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يرد دعوى ضد الكاظمي بشأن منح قطع أراضٍ في بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يرد دعوى ضد الكاظمي بشأن منح قطع أراضٍ في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).