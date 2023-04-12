2023/04/12 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على قرار “إقالة” الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.وترددت أنباء قوية، عن اتخاذ مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول رد من رونالدو على إقالة مدربه الفرنسي المركز الخبري الوطني.

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