2023/04/12 | 14:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقيمة 25 مليار دينار .. النزاهة تكشف تفاصيل الضرر بالمال العام في صحة نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/12 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقيمة 25 مليار دينار .. النزاهة تكشف تفاصيل الضرر بالمال العام في صحة نينوى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقيمة 25 مليار دينار .. النزاهة تكشف تفاصيل الضرر بالمال العام في صحة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).