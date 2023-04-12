بعضها بين الـ20 الأولى عالميًا.. ما ترتيب المدن العربية في مؤشر المدن الذكية لعام 2023؟

2023/04/12 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم مؤشر المدن الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) انطباعات السكان في القضايا المتعلقة بالبنية وتكنولوجيا التطبيقات المتاحة لهم في مدينتهم، حيث يصنف المؤشر 118 مدينة في جميع أنحاء العالم.

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