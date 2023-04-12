مستشار السوداني: تأخر إقرار الموازنة سيحجب جزءاً من النفقات المهمة

2023/04/12 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، على ضرورة الإسراع في تشريع الموازنة، محذراً من أن تأخر إقرارها يحجب جزءاً من النفقات المهمة بالاقتصاد العراقي، ويؤثر في فرص التقدم والنمو.

وقال صالح، إن "الموازنة العامة الاتحادية، مسألة مهمة في حياة العراق الاقتصادية، إذ إن النفقات الحكومية سواء الجارية حالياً ضمن قانون الإدارة المالية أو التي ستضاف في قانون الموازنة، تشكل نحو 50 بالمئة من الإجمالي العراقي، وتصل تأثيراته إلى نحو 85 بالمئة في النشاط الاقتصادي".

وأضاف صالح، أن "تأخر إقرار الموازنة يعني حجب جزء من النفقات المهمة في الاقتصاد العراقي، ولاسيما المشاريع الجيدة والتعيينات والبرامج والالتزامات".

ولفت إلى أن "الموازنة شيء كبير، وأي تأخير سيؤثر في فرص التقدم والنمو"، داعياً إلى "الإسراع في تشريع الموازنة بالأيام المقبلة"، بحسب الوكالة الرسمية.

وتابع، أن "البلاد اليوم، في الفصل الخامس بدون موازنة، وهذا لا يؤشر صحة في مسار الاقتصاد"، مشدداً على أن "التسريع في تشريع الموازنة مسألة ستراتيجية ومهمة في تقدم العراق".

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