2023/04/12 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

المصرف العراقي للتجارة يقرر اعتماد الدينار "فقط" في معاملاته المالية الالكترونيةقرر المصرف العراقي للتجارة، الأربعاء، اعتماد عملة الدينار فقط في جميع أجهزة الصراف الآلي والخدمات المالية الالكترونية.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، إنه "دعماً للعملة الوطنية العراقية من خلال اعتمادها في المعاملات المالية داخل العراق وعدم استعمال عملة الدولار وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وتوجيه البنك المركزي العراقي، تقرر أن تكون العملة النقدية المعتمدة في جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف العراقي للتجارة بعملة الدينار فقط".

وأضاف الشويلي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "تقرر إلغاء عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي وكذلك تعتمد العملة الوطنية في جميع الخدمات المالية الالكترونية".

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