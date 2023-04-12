في العراق حفلة فاسدين اسمها دولة

2023/04/12 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف ليست أخبار العراق كلها غير سارة.فعلى سبيل المثال يُقال حسب تسريبات نيابية لها علاقة بتحالف الإطار التنفيذي الحاكم إن حكومة محمد شياع السوداني ستنهي أزمة الكهرباء...أكمل القراءة ←

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