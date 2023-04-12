غزو العراق واكذوبة النظام العالمي الجديد!

2023/04/12 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ولاء سعيد السامرائي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وفي نشوة مشاعر انتصار الولايات المتحدة الامريكية ومنظري الحرب الباردة وحلقات المستشارين البارزين للرؤساء وبالأخص زبيغوبريجنسكي الذي يحكى انه كان يفتخر أينما حل...أكمل القراءة ←

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