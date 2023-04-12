2023/04/12 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t_ZXwEjFmxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجيش الامريكي يستفز ايران عبر قصف اذرعها بضربات عنيفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجيش الامريكي يستفز ايران عبر قصف اذرعها بضربات عنيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).