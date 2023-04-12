2023/04/12 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية

العراقية، أحمد الصحاف ،اليوم

الأربعاء، أن بلاده لا تزال تدعم عودة

سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال الصحاف، في تصريح إلى "سبوتنيك"،

إن "العراق كان ولا يزال يدعم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية: ندعم دوما عودة سوريا إلى الجامعة العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية: ندعم دوما عودة سوريا إلى الجامعة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).