النفط تعلن حفر بئر نفطي جديد بعمق 2471 مترا في حقل الزبير

2023/04/12 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، حفر بئر نفطي جديد بعمق 2471 متراً في حقل الزبير.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي الاتجاهي زبير / 566 بعمق 2471 مترا ، ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الايطالية لحفر 37 بئرا نفطيا في حقل الزبير النفطي بالبصرة بالتعاون مع شركة شلمبرجير للخدمات النفطية وهو البئر السابع عشر الذي تنجزه الشركة ضمن هذا المشروع".

وأوضحت أنه "تمت عمليات الحفر بأستخدام جهاز الحفر IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان، سيتم نقل الجهاز الى موقع اخر في نفس الحقل للمباشرة في حفر البئر النفطي زبير / 572".

وأشارت الى أنه "خصصت الشركة جهازي الحفر IDC37 , IDC 38، لتنفيذ هذا المشروع وهي من الاجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة".

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