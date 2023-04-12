السوداني: وضعنا أولويات لمحاربة الفساد والمحسوبية

2023/04/12 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن حكومته وضعت أولوية لمحاربة الفساد المستشري والمحسوبية.

وقال السوداني، في كلمة ألقاها بذكرى الامام علي (عليه السلام)، إن "هذه الفاجعة ضربت قلب الإسلام"، مشيرا إلى أن " الإمام علي وضع منهاجاً في إدارة الدولة، وسيرته كانت حافلة بالقيم".

وأضاف أن "رضا العامة معيار نجاح لأي حاكم وحكومة".

ولفت رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أن "الحكومة تعمل بإخلاص لتحقيق تطلعات العراقيين"، مؤكدا "وضع أولويات لمحاربة الفساد والمحسوبية".

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