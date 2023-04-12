200 مليون دينار.. أسعار

2023/04/12 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن مبالغة بأسعار "خيالية" لمولدة الديزل في مشروع مجاري محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "اسعار مولدات الديزل في مشاريع مجاري البصرة التي سعرتها شركة خطيب وعلمي اللبنانية لتشغيل غطاسات احواض المجاري والامطار في محطات الرفع تجاوز الـ 200 مليون دينار للمولدة الواحدة".

ووصف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "المبلغ بالخيالي والمبالغ فيه، حيث أن سعر المولدة الواحدة هو 30 ألف دولار، اي لا يتجاوز الـ 45 مليون دينار في حين تم مضاعفة سعرها الحقيقي لنحو أربع مرات".





ودعا المصدر"الجهات التحقيقية لفتح ملفات مشاريع محافظة البصرة وعلى وجه الخصوص المشاريع التي سعرت فقراتها شركة خطيب وعلمي وتشرف عليها في ذات الوقت".

وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) عن اسعار هائلة لغطاسات مشاريع المجاري التي تنفذ في محافظة البصرة ضمن المشاريع التي احيلت عام 2019.، مبينا أن اسعار الغطاسات تبدأ من 60 وتنتهي بـ 100 مليون دينار وفق التسعيرات التي وضعتها الشركة الاستشارية خطيب وعلمي.

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