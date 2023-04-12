كبتاغون النظام السوري..

2023/04/12 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال أصداء الخطوات العربية تجاه النظام السوري حاضرة حتى الآن، ورغم أنها من المرجح أن تفرض مشهدا جديدا في العلاقة بين دمشق والمحيط، إلا أن محطات السبيل لذلك تبدو ضبابية، من زاوية "ماهية الملفات" التي قد تشكّل أساسا لـ"طي صفحة الماضي" كما يروّج له.

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