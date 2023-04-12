1000 وجبة افطار يوميًا، موكب خدمي في كربلاء المقدسة يقدم خدماته للزائرين طوال شهر رمضان

2023/04/12 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عقود طويلة يحرص الحاج (صافي

الحسناوي) على تقديم الخدمات لزائري

الإمام الحسين (عليه السلام) ، واحياء

الشعائر والمناسبات الدينية، رغم كل

الظروف السياسية والامنية والاقتصادية.

ويقول الحسناوي (53عامً

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