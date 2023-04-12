وصول وفد إيراني إلى الرياض لإعادة فتح السفارة والقنصلية

2023/04/12 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد إيراني إلى العاصمة السعودية الرياض، للتحضير لإعادة فتح السفارة والقنصلية الإيرانيتين، وذلك حسبما أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، الأربعاء.

الجدير بالذكر أن وفداً سعودياً زار إيران مطلع الأسبوع الجاري، لترتيب إعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعوديتين، وذلك تنفيذاً للاتفاق بين البلدين الذي تم التوصل إليه في العاصمة الصينية بكين.

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