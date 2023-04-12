واشنطن تتعهد الدفاع عن الفليبين في بحر الصين الجنوبي

2023/04/12 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

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واشنطن – أ ف بتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الدفاع عن الفليبين في بحر الصين الجنوبي، حيث يجري الحليفان التاريخيان أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.ويشارك نحو 18 ألف جندي، أي حوالي ضعف عدد العسكريين في مناورات العام الماضي، في هذه التدريبات السنوية التي تستمر أسبوعين وتسمى «باليكاتان» («جنباً إلى جنب» باللغة الفليبينية).وللمرة الأولى ستشمل العمليات إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بأكمله تقريباً.وفي مؤتمر صحفي مشترك نادر في واشنطن، شدد وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيراهما الفليبينيان على متانة تحالفهما.وأكد بلينكن خصوصاً «دعم الولايات المتحدة الثابت للفليبينيين ضد أي ترهيب أو إكراه بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي».من جهته، قال أوستن إن مناورات جديدة ستجرى في بحر الصين الجنوبي «في وقت لاحق من هذا العام»، وستشمل دولاً أخرى.وتأتي المناورات المشتركة بينما أجرت الصين مناورات عسكرية مكثفة حول تايوان من السبت إلى الاثنين، لمحاكاة ضربات محددة الأهداف وحصار شامل للجزيرة احتجاجاً على زيارة للرئيسة التايوانية تساي إينغ وين للولايات المتحدة.وانتهت التدريبات الصينية رسمياً الاثنين، لكن تايوان رصدت سفناً حربية وطائرات صينية بالقرب من أراضيها الثلاثاء

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