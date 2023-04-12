مصرف عراقي يعتمد الدينار فقط في معاملاته المالية الالكترونية

2023/04/12 | 15:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر إلغاء عملة الدولار.

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