2023/04/12 | 15:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، على...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح يحذّر من تأخر إقرار الموازنة: يحجب جزءاً من النفقات المهمة أولاً على المسلة.

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