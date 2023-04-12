2023/04/12 | 15:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء...

ظهرت المقالة السوداني بذكرى استشهاد الإمام علي: رضا العامة معيار نجاح لأي حاكم وحكومة أولاً على المسلة.

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