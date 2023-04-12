هيئة التقاعد تصدر تنويها للمتقاعدين وتحذر من

2023/04/12 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمتقاعدين للابتعاد عن التعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نفت صرف أية مستحقات خارج الضوابط القانونية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تُهيب المتقاعدين بعدم التعامل مع اي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسم الهيئة"، داعية إلى "التواصل فقط مع الصفحة الرسمية لها الموثقة بالعلامة الزرقاء، وكذلك الصفحة الخاصة برئيس الهيئة التي تحمل أسم ماهر حسين رشيد التي تم نشرها مؤخرا".

وأضافت أنه "لا وجود لأي صرف للمستحقات خارج الضوابط، وكل ما يُصرف هو من ضمن الالية المتبعة بالصرف، لذا اقتضى التنويه بعدم التعامل مع تلك الروابط والصفحات لعدم شرعيتها وقانونيتها".

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