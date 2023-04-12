زعيم فاغنر ينفي تورط مقاتليه في قطع رأس جنود أوكرانيين

2023/04/12 | 15:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوزين، تورط مقاتليه في قطع رأس جنود أوكرانيين ظهروا في مقطع فيديو مروع.

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