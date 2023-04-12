هيئة التقاعد تحذر المتقاعدين للابتعاد عن التعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2023/04/12 | 15:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمتقاعدين للابتعاد عن التعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نفت صرف أية مستحقات خارج الضوابط القانونية.وذكرت الهيئة: أنها “تُهيب المتقاعدين بعدم التعامل مع اي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسم … Readmore

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