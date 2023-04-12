السوداني: الإمام علي (ع) وضع منهاجاً في إدارة الدولة ونسعى للسير على خطاه

2023/04/12 | 15:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، ان الحكومة تعمل بإخلاص لتحقيق تطلعات العراقيين.وقال السوداني في كلمة له بذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، ان “استشهاد الإمام علي (عليه السلام) فاجعة ضربت قلب الإسلام”، مبينا ان “سيرة … Readmore

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