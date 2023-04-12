بوتين: ايراداتنا من الطاقة انخفضت بنحو 16 مليار دولار

2023/04/12 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إيرادات روسيا من النفط والغاز سترتفع بنهاية الربع السنوي الحالي، مشيدا بالمؤشرات القوية في تحسن الاقتصاد الروسي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما أشار رئيس روسيا لمرونة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية.

وتجدر ملاحظة، أن روسيا سجلت عجزا في ميزانيتها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 29 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات صادراتها الحيوية من الطاقة التي استهدفتها العقوبات الغربية.

وأفاد بوتين بأن إيرادات روسيا من النفط والغاز، وهي بند رئيسي في ميزانية الدولة، انخفضت بنحو 1.3 تريليون روبل أي ما يعادل 15.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، غير أن بوتين توقع أنه بحلول نهاية الربع الثاني، على خلفية ارتفاع أسعار النفط ، سيتغير الوضع.

ويمكن الإشارة، أن صندوق النقد الدولي أوضح أمس الثلاثاء بأن روسيا قد تشهد عجزا أكبر في الميزانية وفائضا أقل في ميزان المعاملات الجارية هذا العام كما أن العزلة العالمية وانخفاض إيرادات البلاد الطاقة يقوضان آفاق نموها لسنوات قادمة.

ولقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد روسيا بعام 2023 بنسبة 0.7٪ مقارنة بالمقدار 0.3٪ المتوقع سابقا؛ لكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.3٪ من 2.1٪، قائلا إنه يرى احتمالية تضرر اقتصاد روسيا المحتمل جراء نقص العمالة وهجرة الشركات الغربية.

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