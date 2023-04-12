قرارات لجنة الانضباط بحق نادي القوة الجوية

2023/04/12 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت لجنة الإنضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قراراتها بشأن أحداث مباراة القوة الجوية والكهرباء في الجولة الـ23 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عقدت اجتماعاً لمناقشة التقارير الرسميّة التي وصلت بخصوص الأحداث التي رافقت مباراةَ فريقي القوة الجويّة والكهرباء التي جرت على أديم ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/4/9 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023، وبعد الاطلاع على كل الأوليات ومقاطع الفيديو التي تثبت حالات التجاوز ومحاولة الاعتداء على الطاقم التحكيميّ من قبل الجماهير وأعضاء ولاعبي نادي القوة الجوية، حيث بدأت الجماهير عند الدقيقة 58 برمي الحجارة وقناني الماء على المساعد الأول للحكم واثق مدلل، وقد تمت تهدئةُ الجماهير بعد تدخل مشرف المباراة ورئيس رابطة مشجعي القوة الجوية الذي كان له الأثر في تهدئةِ الجماهير”.

وأضاف أنه “بعد نهاية المباراة قام حمادي أحمد، عضو الهيئة الإداريّة لنادي القوة الجوية، بالتوجهِ داخل الملعب نحو الطاقم التحكيميّ، وقام بدفع الحكم المساعد علاء عباس وقيامه بتوجيه كلماتٍ وألفاظٍ قاسيةٍ ونابية للطاقم التحكيميّ، وعلى إثرها تم إشهار البطاقة الحمراء بوجهه، ولم يكتفِ بذلك بل أخذ بالتهديد والوعيد، وبعد ذلك قامَ اللاعب إبراهيم بايش بالتصفيق على الحكم استهزاءً، حيث أشهر بوجهه الحكم الكارت الأصفر الثاني وبعده الكارت الأحمر، وعلى إثرها قام بالركض باتجاه حكم المباراة ومحاولة ضربه، وأخذ بالتوعد والتهديد وتلفظه بألفاظ بعيدة عن الروح الرياضيّة، كما قام ماجد الساعدي عضو إدارة نادي القوة الجوية بالسب والشتم بألفاظ غير أخلاقية، وقيامه بالتهديد والوعيد وعند محاولة الطاقم التحكيمي الخروج من أرض الملعب والدخول إلى غرفةِ الملابس قامت جماهيرُ نادي القوة الجوية برمي الحجارة وقناني الماء عليهم، وكذلك خلع كراسي الملعب ورميها داخل الملعب”.

وبين أن “اللجنة ولكل ما تقدم قررت معاقبة حمادي أحمد، عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة وفقرة 10 من لائحة الانضباط ومعاقبة إبراهيم بايش، لاعب نادي القوة الجوية، بالحرمان من اللعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة 51 فقرة 2 من لائحة الانضباط، وبدلالة المادة 3 فقرة 3 من لائحة المسابقات للموسم 2022-2023”.

وتابع أن “اللجنة قررت معاقبة ماجد الساعدي، عضو الهيئة الإداريّة لنادي القوة الجوية، بالحرمان من مرافقة الفريق في الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة و فقرة 10 من لائحة الانضباط وحرمان جماهير نادي القوة الجوية من الدخول الى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 5 فقرة ب من لائحة الانضباط”.

وأضاف أن “إدارة نادي القوة الجوية تتحمل الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعبِ الشعب من خلع الكراسي وكل الأضرار الأخرى، وذلك بعد مفاتحة إدارة ملعب الشعب لتحديد قيمتها لتتحمل تبعات ذلك، فضلاً عن معاقبة نادي القوة الجوية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 4/1/67 من لائحة الانضباط”.

وأكمل الاتحاد، أن “اللجنة استناداً لنص المادة 1/42 من لائحة الدوري الممتاز “تدفع الغرامات على أي نادٍ أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي الى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسرا (3-0) في أول مباراة يخوضها في جدول مبارياتِ الدوري ضمن مدةِ العقوبة”.

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