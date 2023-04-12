مستشار السوداني: تأخر إقرار الموازنة سيؤثر على التعيينات

2023/04/12 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع في تشريع الموازنة، وفيما أشار إلى أنها تعد مسألة ستراتيجية ومهمة في تقدم العراق، أكد أن تأخر إقرارها يحجب جزءاً من النفقات المهمة بالاقتصاد العراقي، ويؤثر في فرص التقدم والنمو.

وقال صالح، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الموازنة العامة الاتحادية، مسألة مهمة في حياة العراق الاقتصادية، إذ إن النفقات الحكومية سواء الجارية حالياً ضمن قانون الإدارة المالية أو التي ستضاف في قانون الموازنة، تشكل نحو 50 بالمئة من الإجمالي العراقي، وتصل تأثيراته إلى نحو 85 بالمئة في النشاط الاقتصادي”.

وأضاف أن “تأخر إقرار الموازنة يعني حجب جزء من النفقات المهمة في الاقتصاد العراقي، ولاسيما المشاريع الجيدة والتعيينات والبرامج والالتزمات”.

ولفت إلى أن “الموازنة شيء كبير، وأي تأخير سيؤثر في فرص التقدم والنمو”، داعياً إلى “الإسراع في تشريع الموازنة بالأيام المقبلة”.

وتابع، أن “البلاد اليوم، في الفصل الخامس بدون موازنة، وهذا لا يؤشر صحة في مسار الاقتصاد”، مشدداً على أن “التسريع في تشريع الموازنة مسألة ستراتيجية ومهمة في تقدم العراق”.

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