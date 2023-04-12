2023/04/12 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني ، اليوم الاربعاء ، بإلقاء القبض على حارس أمني اختطف طفلا وحاول اغتصابه في بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: ان ” شخصا يعمل حارس في أمانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال حارس أمني اختطف ‘طفلا’ وحاول اغتصابه في بغداد المركز الخبري الوطني.

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