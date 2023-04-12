2023/04/12 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تعلن السيطرة على حريق داخل مخيم بزيبز في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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